Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a declarat, luni, la Palatul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca reprezentanții mediului de afaceri au cerut ca masurile sa intre in vigoare la…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, a declarat, luni, la Paltul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca au cerut ca masurile sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2023.

- Ordonanta de modificare a Codului Fiscal intra, miercuri, in prima lectura in Guvern. Premierul Nicolae Ciuca a declarat in sedinta ca este foarte clar ca avem nevoie de decizii coordonate si discutate la nivelul institutiei guvernamentale si avem nevoie ca solutiile sa poata fi acceptate. ”In ultima…

- Ministrul de Finante a afirmat ca proiectul ”prevede o serie de ajustari ale Codului Fiscal, care sunt in concordanta cu angajamentele asumate de Romania, in PNRR, in programul de guvernare si in ceea ce inseamna statutul de membru NATO, in sensul asigurarii resurselor necesare inzestrarii armatei romane…

- ”In ultima perioada de timp am desfasurat o serie intreaga de intalniri, atat cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut intalnirea tripartida cu patronatele, sindicatele si reprezentantii mediului de afaceri. Au fost intalniri foarte bune in care am reusit sa analizam subiectele care preocupa…

- Ministerul de Finante a publicat, luni seara, pe site, proiectul de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Documentul prevede modificari in ceea ce priveste restrictiile impuse microintreprinderilor, cresteri de TVA pentru bauturile cu zahar si pentru HoReca, majorarea accizelor la alcool, dar…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu spune ca Romania nu mai poate continua sa acorde privilegii speciale unor companii care au profituri uriașe, in vreme ce munca este taxata cu 40%. Marcel Ciolacu, susține ca s-a saturat ca la orice discuție in cadrul coaliției sa apara ”tot felul de tiriflici (om neinsemnat…

- 1 iulie vine cu schimbari mari in ceea ce privește masurile pe care Coaliția le pregatește. In primul rand, statul care platește in acest moment aproape 1,27 de milioane de bugetari pune stop angajarilor pana la finalul anului, cel puțin, din cauza faptului ca suntem la un pas de criza economica, dar…