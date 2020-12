Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii (IMM), Florin Jianu, a fost reales presedinte de onoare al Uniunii Europene a Tinerilor Intreprinzatori (JEUNE). La nivel național, Jianu deține funcția de președinte al Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.…

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit Mediafax. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%.…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Republica Moldova face un "pas mare" spre Europa prin alegerea Maiei Sandu presedinte al acestei tari si subliniaza ca Romania va sprijini in continuare autoritatile de la Chisinau. "Ma bucur enorm pentru cetatenii Republicii Moldova care au ales prima femeie presedinte…

- Banca Mondiala a facut o prognoza conform careia sumele de bani trimise in țarile natale de cei care lucreaza in strainatate vor scadea anul acesta mai puțin decat se estima anterior, insa vestea proasta este ca vor continua sa scada și in 2021. Analiza este extrem de ingrijoratoare pentru Romania,…

- Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a prezentat vineri a 20-a editie a Raportului anual privind incendiile forestiere din Europa, Orientul Mijlociu si Africa de Nord, pentru anul 2019. ”In anul cu cele mai dezastruoase efecte ale incendiilor de padure pe plan mondial din istoria recenta, peste 400 000…

- Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a prezentat vineri a 20-a editie a Raportului anual privind incendiile forestiere din Europa, Orientul Mijlociu si Africa de Nord, pentru anul 2019. ”In anul cu cele mai dezastruoase efecte ale incendiilor de padure pe plan mondial din istoria recenta, peste 400 000…

- UEFA a anunțat, miercuri, ca a anulat turneul final al Campionatului European rezervat jucatorilor sub 19 ani, programat in Irlanda de Nord, noteaza News.ro.Competiția trebuia inițial sa se desfașoare intre 19 iulie și 1 august, dar a fost ulterior amanata pentru luna noiembrie, din cauza pandemiei…

- Romania este tara europeana care a inregistrat cele mai multe decese cauzate de COVID-19 la fiecare 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, potrivit datelor actualizate duminica de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).TOPUL la rata deceselor provocate de COVID-19 la…