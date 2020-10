Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, cel care a dat celebra OUG nr.13, este noul președinte al Consiliului Legislativ. Acesta a fost votat marti, in Plenul reunit al Parlamentului cu 185 de voturi, fața de contracandidatul sau, Augustin Zegrean, care a obținut doar 41 din voturile parlamentarilor.

- Liderul USR, Dan Barna, sustine ca mutarea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ este „o sfidare la adresa oricarui roman cinstit”. „Domnul Iordache a fost varful de lance al regimului Dragnea in lupta pentru distrugerea justitiei independente”, sustine Barna, afirmand…

- Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ.Florin Iordache a obtinut 185 de voturi pentru si 43 contra, scrie Agerpres.In functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat marți, in ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, destinata numirii noului președinte al Consiliului Legislativ, ca liberalii il vor susține pe fostul judecator și președinte CCR Augustin Zegrean. Zegrean concureaza pentru post…

- Dupa eliminarea de pe listele pentru alegerile parlamentare, PSD pare decis sa-i ofere fostului ministru al Justiției un post pe termen nedeterminat in fruntea principalului organism consultativ in materie legislativa din Parlament. Camerele reunite urmeaza sa voteze in acesta dupa-amiaza noul șef al…

- Deputatul PSD Florin Iordache, fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean si secretarul general al Consiliului Legislativ, Ionut Duli Mazalu, si-au depus candidaturile pentru functia de presedinte al Consiliului Legislativ.

- Fostul președinte al Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, și-a depus candidatura pentru pentru postul de șef al Consiliului Legislativ, poziție dorita și de deputatul PSD Florin Iordache. Candidatura lui Augustin Zegrean este susținuta de Partidul Național Liberal. Marți și-au…

- Ramas fara un loc pe lista PSD pentru parlamentare, deputatul Florin Iordache și-a depus, marți, candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Legislativ, funcție care nu are limita de mandat si nu exista nicio procedura prin care sa poata fi revocata.„Florin Iordache și-a depus…