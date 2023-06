Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta puternica in ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Concurentul a „lovit” in echipele adverse in cel mai neașteptat mod posibil.

- Sorin Bontea nu s-a mai putut abține și a folosit inca o amuleta la Chefi la cuțite. Juratul a pus in dificultate echipele adverse. Cum sunt nevoiți sa gateasca concurenții, dupa decizia acestuia.

- Florin Dumitrescu a trecut la fapte. Juratul a folosit amuleta in ediția din aceasta seara a emisiunii, iar prin urmare, s-a facut schimb de concurenți. Iata cum arata acum echipele, dupa decizia luata de chef.

- Chef Catalin Scarlatescu a folosit o amuleta naucitoare in ediția 29 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 30 mai 2023. Echipele adverse nu s-au așteptat la o astfel de „lovitura” din partea juratului.

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite, din 24 mai 2023, incepe cu o surpriza pentru toate echipele. Florin Dumitrescu nu a așteptat pana la proba de battle și a apasat deja butonul roșu. Juratul și-a folosit amuleta și a adus concurenți noi din bootcamp, iar echipele s-au marit.

- In ediția 27 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Florin Dumitrescu a folosit amuleta ce i-a permis sa refaca echipele. Mulți s-au mirat atunci cand au vazut pe cine a adus acesta in bucatarie.

- Așa cum i-a obișnuit pana acum, Sorin Bontea și-a folosit amuleta și in aceasta seara, la Chefi la cuțite. Concurenții au primit o noua provocare in timpul battle-ului, iar sarcina pe care au primit-o i-a surprins. Sorin Bontea le-a starnit creativitatea celor doua echipe adverse, iar concurenții au…

- In ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite, Sorin Bontea a folosit o amuleta ce i-a permis sa faca schimb de concurenți. Emoțiile au crescut și mai mult atunci cand atat el, cat și Florin Dumitrescu, au spart bombele și au descoperit ce amulete sunt in interior.