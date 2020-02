Stiri pe aceeasi tema

- Ideea ca am fi putut sa nu platim facturi la finalul anului trecut este o smecherie pentru care Romania a fost deja penalizata de Comisia Europeana si care oricum nu ajuta cu nimic, pentru ca deficitul s-ar fi mutat de pe cash pe ESA, indicatorul la care se uita forul european, a declarat miercuri…

- Romania nu avea cum sa evite procedura de deficit excesiv, lansata de Comisia Europeana, spune ministrul Finanțelor, Florin Cițu. El da vina pe guvernule PSD care, potrivit ministrului au ignorat timp de 3 ani avertismentele venite de la...

- La sfarsitul lunii trecute, ministrul finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a incheiat anul trecut cu un deficit bugetar de 4,6% din PIB, peste estimarea autoritatilor din luna noiembrie, cand s-a facut cea de-a doua rectificare de buget. In 2018, deficitul bugetar a fost 2,88% din PIB. Comisia…

- "Nu. Ceea ce spunem noi este ca in momentul in care am construit bugetul am tinut cont de legislatia in vigoare, dar tinem cont si de evolutia economiei si cea bugetara. Pana acum nu avem de ce sa ne ingrijoram. In ianuarie am avut incasari foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016, am returnat…

- Statul a imprumutat, in ianuarie, 3 mld. euro de pe piata externa. Romania a incheiat anul trecut cu un deficit de 4,6% din PIB, peste estimari Romania a imprumutat, in 21 ianuarie, 3 miliarde de euro de pe piata externa, prin doua emisiuni de obligatiuni cu scadente la 12 si la 30 de ani, a anuntat…

- Aceasta informație vine la scurt timp dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, a spus într-un interviu dat Bloomberg, ca „avem o rezerva de dimensiune adecvata. Daca va fi nevoie vom interveni pe piata si o vom utiliza". Ceea ce confirma situația grea prin care trece leul,…

- Cițu, pentru Bloomberg: “Avem o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb” Ministrul de Finante, Florin Citu a declarat ca Romania are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb…