- Premierul Florin Citu a declarat, dupa intalnirea de la Cotroceni, ca presedintele Klaus Iohannis isi doreste in continuare o guvernare de dreapta. „Am discutat despre situația la zi și concluzia este aceeași, pe care și domnul președinte a spus-o in acest weekend, și pe care am spus-o și eu: singura…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca va tine sedinta de Guvern de marti chiar in eventualitatea in care ministrii USR PLUS din Executiv vor demisiona. Intrebat daca va tine sedinta de Guvern, care are pe agenda rectificarea bugetara, daca respectivii ministri din coalitie demisioneaza…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Timisoara, ca singura solutie de guvernare pentru Romania este actuala coalitie si ca este deschis la continuarea discutiilor cu USR PLUS, chiar si dupa depunerea de catre acestia, alaturi de AUR, a motiunii de cenzura impotriva sa. “Cred ca singura solutie…

- Ședința de Coaliției de Guvernare s-a incheiat dupa mai puțin de o ora, fara nici o concluzie. USR PLUS a cerut demisia premierului Florin Cițu, iar PNL a refuzat aceasta varianta. In consecința, USR PLUS a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului (din care fac parte și membri…

- Premierull Florin Citu a anuntat vineri, dupa sedinta de Guvern, ca va informa liderii europeni in legatura cu situatia din Romania. „O sa iau legatura cu liderii europeni in legatura cu ceea ce se intampla in Romania. Avem o alianta toxica care se prefigureaza, o alianta cu un partid extremist, un…

- "Miniștrii USR-PLUS nu mai au ce cauta într-un guvern unde nu sunt respectați", susține copreședintele formațiunii, Dacian Cioloș, în contextul scandalului de la ședința Executivului, unde Florin Cîțu a introdus pe ordinea de zi suplimentara programului „Anghel Saligny”,…

- Premierul Florin Cițu susține ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis, dar nici acesta nu i-a cerut sa demisioneze. Cițu a lansat un atac dur la adresa liderilor din coaliție și a amintit de momentul in care Ludovic Orban a facut schimb de geci cu Liviu Dragnea. ”Am discutat cu domnul…

- Premierul Florin Citu a transmis condoleante pentru familiile celor doua victime ale accidentului de munca produs pe santierul de langa Biblioteca Nationala din Bucuresti. Seful Guvernului a adaugat ca se va asigura ca vinovatii in acest caz vor plati. „In primul rand, vreau sa transmit condoleante…