Stiri pe aceeasi tema

- Testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. „Se propune introducerea acestor cheltuieli la categoria cheltuielilor…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum cu tema: "Acord de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca Europeana de Investitii, in valoare de 250 mil.EUR, pentru sustinerea obiectivului de investitii Spitalul Regional de Urgenta Iasi" "Valoarea totala a investitiei este de…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, ca executivul a aprobat un memorandum privind contractarea unui imprumut de 250 milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi, relateaza Agerpres.”A fostaprobat un memorandum…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a susținut joi o ședința la Guvern, unde a anunțat ca statul va suporta cheltuielile facute de angajatori pentru testele COVID. Este vorba despre sumele cheltuite pentru angajați de la inceputul starii de urgența.

- Executivul a aprobat in sedinta de joi un memorandum privind contractarea unui imprumut de 250 milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern. "A fost aprobat un memorandum prin…

- "Prin prezentul act normativ se are in vedere ca, in situatia in care sumele prevazute pentru campaniile de informare publica nu se utilizeaza integral pe categorii de furnizori de servicii media in procentele prevazute la articolul 3, sa se creeze cadrul legal pentru redistribuirea sumelor ramase…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, va propune in urmatoarea sedinta de Guvern scutirea de la plata impozitului pentru sectorul HoReCa pana la sfarsitul anului 2020. “Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc…

- Florin Cițu, ministrul Finantelor Publice, a declarat astazi ca in contextul dificil prin care trece intreaga omenire Romania are semne pozitive. Conform lui Florin Cațu, economia Romaniei trece printr-o perioada dura. „Nu este un secret ca trimestrul II era un trimestru dur. Obiectivul nostru nu a…