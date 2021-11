Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante holdinguri energetice din Austria, cu incasari anuale de peste 1 miliard de euro si care detine 3 parcuri eoliene in Romania, a reclamat statul roman la Centrul International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la…

- “In premiera, Romania a depasit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea buna este ca va depasi si Polonia, asa cum anunta Banca Mondiala. Desigur, pentru asta trebuie sa mentinem ritmul actual”, a scris Florin Citu, pe Facebook. Potrivit acestuia, este “un nou semnal ca masurile luate au fost cele…

- Primaria Castelu are performanțe de invidiat in alte comune: 12 proiecte de dezvoltare in derulare dintre care 8 sunt pe bani europeni. Chiar și așa, Castelu nu a primit niciun ban. Edilul spune ca nu protesteaza din cauza banilor, deoarece sumele de care are nevoie nu sunt mari, ci din principiu."Azi…

- Municipiul Craiova a primit, la ultima alocare de bani a Guvernului interimar Florin Cîtu, zero lei, 80% din bani fiind dati pentru administratiile liberale, a declarat Primarul Craiovei, social-democrata Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca este pentru prima oara în istorie când…

- Vlad Voiculescu saluta inițiativa procurorilor DNA: „Prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional vaccinuri fara numar” Vlad Voiculescu saluta inițiativa procurorilor DNA: „Prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional vaccinuri fara numar” Fostul ministru al Sanatații, Vlad…

- Renew Europe, grupul politic la care este afiliat USR-PLUS, a transmis, prin vocea purtatorului de cuvant al grupului de la Bruxelles,ca nu poate fi vorba despre o alianța intre USRPLUS și AUR.Potrivit purtarorului de cuvant al grupului, moțiunea este un text transmis tuturor partdidelor parlamentare…

- Florin Citu anunta, in luna mai a acestui an, cresterea economiei cu 2.8%. Potrivit șefului Guvernului, Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani. Insa, Banca Mondiala il contrazice pe Florin Cițu in privința economiei.…

- „Am luat act cu indignare de declaratiile prim-ministrului Florin Citu si ale ministrilor sai, Sorin Cimpeanu si Ioana Mihaila, potrivit carora personalul bugetar din Romania va trebui, de acum incolo, ori sa se vaccineze, ori sa se testeze, iar medicii nevaccinati vor ramane fara sporuri. Sunt declaratii…