Stiri pe aceeasi tema

- In Romania cu siguranta nu se vor putea plati pensii peste 20 de ani in cazul in care pensiile administrate de stat prin Pilonul 1 vor ramane dominante in sistem, a apreciat vineri ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii trebuie reformat, e clar, si trebuie sa luam…

- Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii administrate privat…

- Problema demografica bate la ușa, iar siste​mul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra, susține Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, la o dezbatere organizata de CFA România. "Sistemul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra,…

- Un cerb descoperit mort in Thailanda avea șapte kilograme de pungi din plastic si alte deseuri in stomac, au anuntat marti autoritatile, lansand un avertisment impotriva practicii aruncarii deseurilor in apele si padurile de pe teritoriul acestei tari.

- In fiecare an, pe 20 noiembrie – pentru a marca adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului – UNICEF sarbatorește Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, promoveaza respectarea drepturilor copilului și organizeaza campanii de strangere de fonduri pentru problemele cele mai presante…

- Fostul mistru de Interne Carmen Dan condamna atacurile lansate in spațiul public la adresa lui Raed Arafat și spune ca, in plina campanie electorala, sunt fabricate teme pentru a starni emoția publica, precizand ca nu trebuie destabilizate instituții vitale de dragul unui vot.Citește și: SONDAJ…

- Alianța Organizațiilor Studențești din Romania trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca este al doilea an consecutiv care incepe fara un ministru, insa reprezentanții Ministerului Educației spun ca absența conducerii nu afecteaza școlile, elevii sau profesorii, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Jurnalistul Radu Tudor trage un semnal de alarma, dupa o noua explozie suspecta in Rusia, intr-un fost centru de dezvoltare a armelor biologice din epoca sovietica, unul dintre cele doar doua laboratoare din lume care contin fiole cu virusul variolei. Radu Tudor susține ca n-ar fi prima data cand…