Florin Cîţu susţine că programul de guvernare al PSD cuprinde mai multe taxe şi impozite Citu are, joi, o postare scurta pe Facebook, in care face referire la programul de guvernare al PSD, prezentat miercuri. ”Programul de guvernare al guvernare al PSD: - supraacciza la combustibil - suprataxare pentru contractele part-time - TVA defalcat - supraimpozitarea institutiilor financiar bancare - supraimpozitarea companiilor in sectorul telecomunicatii - supraimpozitarea companiilor din sectorul energetic - trecerea la impozitarea venitului global”, a scris Citu. Programul de guvernare al PSD cu care va candida la alegerile parlamentare prevede cresterea salariului minim brut la 3.500… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

