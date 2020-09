Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni considera foarte bune masurile pe care Guvernul Romaniei le-a adoptat in aceasta perioada, atat pentru sanatatea populatiei, cat si pentru protejarea economiei, afirma ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, potrivit Agerpres.

- Sectorul HoReCa este un sector foarte important pentru Romania, a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, precizand ca din punct de vedere economic ar deschide restaurantele "maine", insa este vorba si despre sanatate, motiv pentru care decizia trebuie luata impreuna cu cineva din acest…

- Alocatiile vor fi dublate, dar acest lucru se va intampla pe etape, iar parlamentarii care voteaza legi populiste ar trebui sa mai doneze din venituri sa avem la buget mai multi bani pentru a dubla alocatiile, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24, potrivit Agerpres.…

- In urma cu putin timp, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a transmis urmatorul comunicat de presa:Guvernul Romaniei va da o grea lovitura cadrelor didactice, daca nu se vor majora salariile acestora incepand cu data de 1 septembrie 2020Educatia nu este ldquo;carciuma" sistemului bugetar Federatia…

- Guvernul Ludovic Orban refuza sa aplice legile țarii și sa dea bani pentru copiii Romaniei, dar se lauda ca agențiile de rating greșesc cand spun ca economia romaneasca va avea o contracție mare.Romania va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile…

- ”Dupa cum probabil s-a aflat, ieri a ajuns la un acord in Consiliul European si Romaniei i-a fost alocata suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene in urmatorii ani. Este o suma foarte mare si, cu acesti bani, dragi romani, vom fi in situatia, nu doar de a relansa economia, ci de a reconstrui…

- "Am promis investiții și asta am facut. Exista o singura soluție de a ieși din criza: INVESTIȚII! In același timp, alocarea masiva a resurselor bugetare spre investiții, nu spre cheltuieli neproductive, GARANTEAZA o economie cu creștere economica mare neinflationista in viitor.…

- "Vor impozita cu 85% pensiile, spun ei, speciale. Este o palma data peste obrazul pensionarilor din Romania. De ce spun asta? Am spus-o public de foarte multe ori, le-am spus-o si colegilor mei din partid: orice trecere peste 50% se va considera confiscare de venituri și va cadea la Curtea Constituționala.…