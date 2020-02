Stiri pe aceeasi tema

- Programul premierului Ludovic Orban de marti, 4 februarie, transmis de Biroul de presa al Guvernului:* Participare la intalnirea Team Romania, platforma pentru dezbatere, analiza si actiune a celor mai relevante si actuale teme, ce reuneste reprezentanti ai sectorului public, privat si non-guvernamental…

- Proiectul de lege al PSD privind dublarea alocațiilor pentru copii a fost promulgat marți de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat ca șeful statului a semnat marți decretul pentru „promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea…

- Guvernul s-a reunit in ultima ședința din acest an. Legea bugetului ar putea intra in vigoare pe 6 ianuarie, daca nu va fi contestata la CCR Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca legea bugetului de stat ar putea sa intre in vigoare pe 6 ianuarie, in cazul in care nu va fi contestata la Curtea…

- Guvernul s-a reunit luni in sedinta, la Palatul Victoria. Ce a cerut Orban miniștrilor inainte de Anul Nou Ședinta de Guvern a inceput la ora 11.00, potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Executivului. Vineri, Ludovic Orban a anunţat că în 30 decembrie va avea loc o nouă…

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, la Palatul Victoria. Ce a cerut Orban miniștrilor inainte de Anul Nou Ședinta de Guvern incepe la ora 11.00, potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Executivului. Vineri, Ludovic Orban a anunţat că în 30 decembrie va avea loc o nouă…

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, la Palatul Victoria. Ce le-a cerut Orban miniștrilor inainte de Anul Nou Ședinta de Guvern incepe la ora 11.00, potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Executivului. Vineri, Ludovic Orban a anunţat că în 30 decembrie va avea loc o nouă…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, și-a publicat declarația de avere pe site-ul Guvernului. Conform acesteia, demnitarul are trei terenuri, o casa, un apartament, un cont bancar, dar și un credit in valoare de 303.000 euro, informeaza Agerpres. Terenurile au fost dobandite prin donații in…