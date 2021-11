Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri dimineața, inaintea urmatoarei runde de negocieri cu PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern, ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor cere ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi dimineața, inaintea urmatoarei runde de negocieri cu PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern, ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor cere ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu i-a…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica dupa-amiaza, dupa negocierile cu PNL, ca echipele celor doua partide vor merge la președintele Klaus Iohannis cu doua variante de premier. Ciolacu a mai spus ca de la 1 ianuarie ”vor fi foarte multe majorari” și ca spera ca saptamana viitoare sa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca premierul interimar Florin Citu” a realizat ca nu mai poate fi prim-ministru”, astfel ca negocierile dintre cele dou partide se vor axa pe masurile urgente care trebuie luate, pentru a trece de aceasta perioada grea, pana in februarie, martie. Despre impartirea…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, miercuri, ca PSD va merge la consultarile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis cu o propunere de premier. ”PSD e dispus sa iși asume actul de guvernare ca sa scoatem Romania din criza. E obligația noastra sa ne implicam in soluționarea crizelor…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Parlamentarii din tabara Orban au ieșit din banci și voteaza pentru sau impotriva Guvernului Cioloș, deși directiva partidului, anunțata de Florin Cițu, era ca parlamentarii PNL sa fie prezenți in sala și sa se abțina de la vot. Președintele partidului, Florin Cițu, a declarat luni ca parlamentarii…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus miercuri seara ca daca s-ar deschide vreun dosar penal pe numele lui, ar pleca imediat de la conducerea PSD. Declarația sa este o trimitere la situația premierului Florin Cițu despre care spune ca trebuia sa demisioneze, avand in vedere condamnarea primita in SUA.…