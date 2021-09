Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cîtu a afirmat, sâmbata, ca 40 dintre cele 48 de filiale judetene si de sector ale Partidului National Liberal au votat motiunea „România Liberala”, cu care el va candida la congresul din 25 septembrie, iar dintre cele 40 de filiale, doar sase au votat…

- Florin Cițu a ținut un discurs in fața Consiliului Național al PNL și le-a cerut liberalilor sa nu se mai atace intre ei. Sa nu ne mai atacam intre noi, membrii PNL vor o Romanie liberala, a spus...

- PNL Braila, una dintre organizațiile județene pro-Orban, a votat vineri moțiunea „Romania liberala”, a premierului Cițu. Dupa declarații in care vorbea despre sprijinul total al PNL Braila pentru Ludovic Orban și dupa razboiul cu susținatorii lui Florin Cițu din imteriorul filialei, deputatul Alexandru…

- Colegiul Director al PNL Olt a hotarat cu majoritate de voturi sustinerea lui Florin Citu la functia de presedinte al partidului, a anuntat, duminica, liderul filialei judetene a partidului, senatorul Liviu Voiculescu. "Colegiul Director Judetean al filialei Olt a Partidului National Liberal,…

- Liberalii au votat, joi, in Biroul Permanent Național (BPN), pentru susținerea in continuare a lui Florin Cițu in funcția de premier, dupa ce USR PLUS a condiționat ramanerea la guvernare de plecarea lui Cițu.

- Dragi liberali, A sosit momentul de rascruce al deciziei de susținere pentru unul dintre cei doi candidați la președinția PNL: Ludovic Orban, actualul președinte, vs. Florin Cițu, premierul Romaniei.

- „Am cerut votul colegilor pentru sustinerea Planului National de Investitii 'Anghel Saligny'. Aici a fost un vot unanim, PNL sustine acest program de dezvoltare. Nu este un program pentru primari, este un program pentru romani, pentru ca daca mergem in acea retorica, am putea spune ca bugetul unui minister,…

- Senatorul Eugen Pirvulescu, cercetat de DNA dupa ce ar fi cerut membrilor unor comisii de la Serviciul Judetean de Ambulanta Teleorman sa ii dea subiectele la concursuri organizate pentru posturi de asistent medical si sofer, a anuntat, joi seara, ca sutine candidatura lui Forin Citu pentru preedintia…