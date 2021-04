Premierul Florin Citu a afirmat, ca Romania este „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, precizand ca tara noastra ocupa locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele vaccinate anti-COVID cu ambele doze, relateaza Agerpres. „Suntem tot mai aproape de revenirea la normalitate. Romania ocupa locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele vaccinate anti-COVID cu ambele doze. Avem un nou record de vaccinari in ultimele 24 de ore: 76.590 de persoane. Au fost deschise noi fluxuri si capacitatea de vaccinare in Romania depaseste 115.000 de persoane pe…