Florin Cîţu: România este în top cinci ţări în lume cu creştere economică în pandemie „Acolo sunt masuri care erau directe. Noi ne uitam si la garantii. Eu cand am spus peste 3% si daca va uitati este si analiza celor de la Fondul Monetar, ne uitam si la garantii ca masuri de sustinere a economiei. Aveam doua solutii atunci – ajutoare de stat sau garantii. Am ales sa dam mai multe garantii si vedeti ca a fost solutia castigatoare. Romania are cea mai mare crestere economica din UE, doua trimestre la rand, iar un studiu pe care l-a facut Deloitte, cred ca l-a prezentat ieri sau alaltaieri, arata cu Romania este intre cinci tari in lume care au avut crestere economica in pandemie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Baia Mare, ca Romania este in top cinci tari ale lumii care au avut crestere economica in perioada pandemiei. Declaratia vine in contextul in care Comisia Europeana a publicat un document cu privire la situatia economica din Romania, facand referire la deficitul…

- Deși pandemia a afectat sectorul economic al tuturor țarilor, totuși, Romania, și inca cinci țari din intreaga lume au avut o creștere economica in aceasta perioada haotica. Premierul Florin Cițu a declarat vineri ca masurile luate in timpul pandemiei și-au dovedit eficiența, Romania fiind una dintre…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Baia Mare, ca Romania este in top cinci tari ale lumii care au avut crestere economica in perioada pandemiei.Intrebat referitor la un document publicat de Comisia Europeana in care se arata ca valoarea masurilor de sprijin luate de Romania in timpul pandemiei…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Baia Mare, ca Romania este in top cinci tari ale lumii care au avut crestere economica in perioada pandemiei. Intrebat referitor la un document publicat de Comisia Europeana in care se arata ca valoarea masurilor de sprijin luate de Romania in timpul pandemiei…

- ”Cred ca urmeaza pentru Romania cea mai buna perioada de creștere economica din ultima suta de ani, pe care o vor vedea toți romanii. Sunt reforme care elibereaza resurse, nu le blocheaza in economie. Reforme care vor permite investitorilor sa vina in Romania”, a declarat premierul in cadrul podcastului…

- Potrivit previziunilor economice din primavara anului 2021, economia UE va creste cu 4,2 % in 2021 si cu 4,4 % in 2022. Se preconizeaza ca economia zonei euro va creste cu 4,3 % anul acesta si cu 4,4 % anul viitor.

- Erste Group Bank estimeaza ca Romania va consemna anul acesta o crestere economica de 4,2% si de 4,5% in 2022, insa viteza si amploarea procesului de vaccinare raman cei mai importanti factori pentru redresarea economica a regiunii in care opereaza grupul bancar. Potrivit unui comunicat remis vineri…

- Economia Romaniei va crește in acest an cu 6%, estimeaza Fondul Monetar Internațional in raportul World Economic Outlook , prezentat marți de catre instituția financiara internaționala. Guvernul Cițu a estimat o creștere economica de 4,3% atunci cand a realizat bugetul pe acest an. Concomitent, Comisia…