- Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, pentru ca am construit un buget conservator, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu."Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un…

- Doua misiuni ale Fondului Monetar Internațional (FMI) sunt in aceste zile in Romania pentru a analiza modul de colectare a banilor la buget și Codul Fiscal, a declarat, marți, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, citat de Mediafax. Acesta a spus ca delegațiile FMI vor sta in Romania doua-trei saptamani.

- Codul Fiscal nu se va schimba in 2020, a spus ministrul finanțelor, Florin Cițu, pentru ca predictibilitatea legislației este foarte importanta pentru firme. Insa, modificari vor fi aduse din 2021, cand Guvernul ar vrea sa elimine și facilitațile fiscale oferite unor categorii profesionale precum IT-știi.Codul…

- "Am anuntat cateva masuri: eliminarea taxei bancare, eliminarea acelor conditii pentru administratorii Pilonului II de pensii. In ceea ce priveste taxa pe energie, acolo se lucreaza intr-un sistem gradual, ramane insa salariul minim in constructii. Acolo am spus la inceput ca nu ne putem sa ne atingem,…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…