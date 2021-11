Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cițu, a declarat miercuri seara, 17 noiembrie, ca Dan Vilceanu nu a fost o propunere de premier avansata in negocierile dintre partide, dar a menționat ca i-a propus totuși presedintelui PSD numele lui Alexandru Rafila, insa Marcel Ciolacu „nu a fost…

- Premierul demis Florin Cițu explica acum motivul blocajului in negocierile cu PSD in privința incheierii alianței pentru formarea guvernului. Liderul PNL susține ca in ultima ședința a Biroului Executiv al PNL nu l-a propus nimeni pe Nicolae Ciuca pentru mandatul de premier, și ca daca cineva ar fi…

- Consiliul Național al PSD a adoptat, miercuri, propunerea ca PSD și PNL sa dețina funcția de premier prin rotație, formula acceptata marți seara și de liberali. Liderul PSD, Florin Ciolacu, este propunerea cu care social-democrații vor merge la Cotroceni, scrie G4Media . Conducerea PSD a votat, miercuri,…

- Lucian Bode, prim-vicepreședintele PNL, a declarat marți inainte de negocierile cu PSD si UDMR, ca liberalii au doua decizii in vigoare legate de funcția de premier: Florin Cițu și Nicolae Ciuc, potrivit Agrepres. In replica, Florin Cițu a spus ca votul pentru Nicolae Ciuca a fost strict pentru formarea…

- PNL și PSD nu au ajuns inca la o propunere de prim-ministru care sa aiba susținerea ambelor formațiuni, a declarat președintele PNL Florin Cițu, intr-o declarație susținuta luni la Parlament. El a subliniat ca nu se poate vorbi despre o redesemnarea a lui Nicolae Ciuca, atata timp cat aceasta propunere…

- Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, ofera o prima reacție la decizia lui Nicolae Ciuca de a-și depune mandatul de premier propus. Dincu este de parere ca Nicolae Ciuca ar trebui propus din nou, fiind o persoana care poate sa obțina mai ușor susținerea altor partide. Vasile Dincu…

- Nicolae Ciuca, desemnat sa faca un Guvern, duce negocieri cu partidele politice, inainte sa avanseze lista miniștrilor cu un Guvern monocolor sau ajutat de UDMR. PSD refuza Guvern cu PNL Primele discuții au fost un eșec. Marcel Ciolacu nu a acceptat ”oferta” pe care Florin Cițu i-a facut-o, la negocierile…

- Ciolacu a amintit ca, in guvernarea Cițu au avut loc 12 tragedii in spitale, zeci de oameni murind din cauza incompetenței autoritaților. ”Cred ca premierul are amenzie. Faptul ca eu vorbesc primul inseamna ca PSD a caștigat alegerile.Stanga a fost trimisa in opoziție de președintele Iohannis, incalcand…