Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul George Lazar a caștigat alegerile PNL din Neamț, iar premierul Florin Cițu jubileaza. El a obținut 357 de voturi, in timp ce contracandidatul lui Laurențiu Leoreanu a luat doar 110 voturi. „Bravo, George Lazar! Noul președinte PNL Neamț! Victorie categorica! Așa se face! Bine ai…

- „Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, nu primul daca mai scoatem nu stiu ce procente, nu, cel mai mare partid politic din Romania. Pentru asta trebuie sa avem curaj sa ne uitam in trecut sa vedem de ce nu este astazi PNL cel mai mare partid politic din Romania pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, PNL nu avea nici guvernarea si nici functia de prim-ministru. "Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, nu primul daca mai scoatem nu stiu ce procente, nu, cel mai…

- „Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului a picat. Revoluția bunei guvernari merge mai departe.Spre deosebire de semnatarii exercițiului de demagogie ipocrita de azi, noi incercam sa facem țara asta mai buna. Am promis ca vom construi infrastructura, construim infrastructura. Am promis ca vom face spitale,…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca nu se discuta despre corelarea varstei de pensionare cu cresterea sperantei de viata, informeaza Agerpres . In urma cu o zi, vicepremierul Dan Barna sustinea ca varsta de pensionare trebuie calibrata cu speranta de viata . „Nu. Sunt mai multe solutii si nu avem…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, in Parlament, unde a mers sa prezinte Planul Național de Redresare și Reziliența ca cele 29,2 miliarde de euro din acest proiect nu vor fi irosite. In debutul prezentarii, șeful Guvernului a precizat ca nu a venit pana acum in Parlament pentru ca nu a fost…

- ​Guvernul se angajeaza într-o reforma a companiilor de stat, aceasta fiind una dintre condițiile ca Planul Național de Redresare și Reziliența sa fie acceptat la nivelul UE. "PNRR este un instrument de reforma, pentru asta a fost inventat. Fara reforme substantiale nu va trece acest plan",…

- Premierul Florin Citu a anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 100.454 de persoane. „Am promis, am facut!”, a adaugat seful Guvernului. Asta in condițiile in care primul-ministru anunța ca vom depași cifra de 100.000 de persoane vaccinate inca din aprilie. „100.454 persoane…