Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, potrivit…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 46 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3- din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters.Romania,…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters.…

- Guvernul se pregatește sa anunțe miercuri o serie de masuri prin care sa ajute companiile aflate in dificultate, pachet care se va ridica la circa 2 la suta din PIB, a precizat Florin Cițu, marți seara, la Digi24. "O parte din somajul tehnic va fi sustinut de la buget. Veti vedea maine detaliile.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, estimeaza ca vom avea o situatie dificila pana in vara si vrea sa fie sigur ca Romania va avea finantare, lichiditati, pana la acel moment.Intrebat cat estimeaza ca va dura situatia actuala, ministrul a raspuns ca se are in vedere o perioada de sase…

- "Avand in vedere lecția crizei din 2018 și situația actuala trebuie sa avem un sistem financiar lichid", a afirmat Florin Cițu, subliniind ca o mare parte dintre masurile luate se vor axa pe aceste lucuri."Am anunțat deja o creștere a garanțiilor pentru IMM-uri in prima faza la 5 miliarde de lei, dar…