- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca pensiile pot creste cu 10%, chiar daca efortul financiar va fi mare. Cresterea cu 40%, asa cum este prevazuta in legea adoptata de Parlament, ”ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica”, chiar daca nu exista criza provocata de coronavirus,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca autoritatile centrale au alocat, pana in prezent, peste 3 miliarde de lei pentru gestionarea crize generate de coronavirus, el mentionand ca vor mai fi cheltuieli legate de COVID in perioada urmatoare.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, acuza ”o campanie orchestrata, platita”, derulata de catre PSD pentru a-i speria si panica pe romani. ”Economia globala astazi trece printr-o criza nemaiintalnita. (…) A fost o provocare mare pentru acest guvern si cand am spus criza vorbesc de contextul…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat ca primele case de marcat vor fi conectate la ANAF in cursul zilei de miercuri. "Astazi sau maine, miercuri, cred ca facem conectarea primelor case de marcat. Primele case de marcat se vor conecta, cred ca maine, la ANAF", a precizat ministrul Finantelor,…

- Ludovic Orban a recunoscut, luni seara, ca nu va respecta legea pensiilor, care prevede o creștere de 40%, de la 1 septembrie, a punctului de pensie. Asta, deși atat el, cat și Florin Cițu, ministrul de Finanțe, au precizat ca bugetul pe 2020 conține marire pensiilor, iar ultimele date economice…

- Florin Cițu a anunțat ca Guvernul nu va respecta legea pensiilor, in ciuda sumelor record imprumutate in acest an. Ministrul de Finanțe a precizat ca punctul de pensie va crește cu doar 10%, nu cu 40%, așa cum scrie in lege. Ministrul a fost pus la punct de șeful sau de guvern și de partid, Ludovic…

- Florin Cițu a explicat, duminica seara, ca aceasta ar fi una dintre masurile din pachetul pe care Guvernul il pregatește pentru perioada urmatoare, cand ridicarea starii de urgența nu va mai face posibila menținerea de la bugetul de stat a șomajului tehnic. Pentru aceasta masura, dar și pentru altele…

- Anunț extrem de optimist al ministrului Finanțelor Publice, Florin Cițu, care da asigurari ca Romania va ieși mai puternica din criza.Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a transmis, miercuri, ca firmele si institutiile publice comunica de la distanta cu Trezoreria Statului si urmeaza in cateva…