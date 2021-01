Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca Romania va fi pregatita sa vaccineze 150.000 de persoane pe zi. „Suntem pregatiți pentru a doua etapa de vaccinare. Eu zic ca in Romania campania de vaccinare merge foarte bine iar estimarile pe care le avem sunt sa mergem catre…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern de miercuri, inghețarea punctului de amenda la 145 de lei in 2021. Florin Cițu a vorbit despre o ordonanța inițiata de Ministerul Finanțelor...

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca va merge cu bugetul pe 2021 in Parlament. Anul trecut, prim-ministrul de atunci, Ludovic Orban, a trecut bugetul prin asumare de raspundere. "Mergem prin dezbatere in Parlamentul Romaniei. Am sperat la responsabilitatea Parlamentului,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni, dupa ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2020. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci.

- Premierul Florin Cițu a declarat dupa ședința de Guvern ca se vor prelungi in 2021 unele „masuri active” de sprijin a economiei in criza generata de coronavirus. https://www.facebook.com/guv.ro/videos/211643513876052 Se prelungesc pana la 30 iunie 2021 masuri active pentru sprijinirea economiei in pandemie,…

- Grupul social-democratilor si socialistilor din Adunarea Parlamentara a OSCE i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis, miercuri, intr-o declaratie, sa respecte rezultatul alegerilor din Romania, adaugand ca PSD, care a castigat alegerile, are dreptul de a fi primul partid care incearca sa formeze…

- Tehnicianul echipei Gaz Metan Medias, Jorge Costa, a declarat, luni seara, ca in prima repriza a meciului cu FCSB, jucatorii sai au respectat prea mult formatia adversa. "'Nu am fost fericit cu prima repriza, poate ca am respectat prea mult adversarul. Sunt multumit de repriza a doua, imi…

- Dupa victoria de Tribunalul Comercial Cluj, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a obținut câștig de cauza și la Curtea de Apel Cluj privind suspendarea plații ratelor pentru 9 luni, în baza ordonanței de urgența nr. 37/2020. …