„Stiti foarte bine ca am spus ca pensiile vor creste in fiecare an in perioada urmatoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor creste in fiecare an. Da, ai nevoie de crestere economica pentru a creste si pensiile si salariile si cresterea economica se va reflecta in cresterea pensiilor si a salariilor”, a afirmat Florin Citu, intrebat sambata intr-o conferinta de presa daca aceasta crestere economica a Romaniei s-ar putea reflecta in majorarea salariului minim ceruta de sindicalisti sau in cea a pensiilor promisa de Guvern. Chestionat daca o crestere a salariului minim cu 100 lei brut ar putea…