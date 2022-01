Stiri pe aceeasi tema

- „E foarte usor sa vin si eu sa scriu pe Facebook ca va propunem sa crestem pensiile cu 60 % sau cu 80 %. Ma duc in coalitie, nu se poate, bineinteles, si apoi sa spun nu vrea partenerul de coalitie. As vrea mai mult fair-play, sa vorbim in coalitie, nu inainte de coalitie, sa aruncam tot felul de mesaje…

- Presedintele PNL, Florin Citu, se arata amuzat si rade atunci cand este intrebat despre un eventual congres in cadrul caruia sa fie schimbat de la sefia partidului. „Schimbarea mea din functie va fi la urmatorul congres, in 2025”, afirma liderul liberal. „Cred ca vorbesc cei care nu au trecut prin Congres…

- Presedintele PNL, Florin Citu, se arata amuzat si rade atunci cand este intrebat despre un eventual congres in cadrul caruia sa fie schimbat de la sefia partidului. "Schimbarea mea din functie va fi la urmatorul congres, in 2025", afirma liderul liberal. "Cred ca vorbesc cei care nu au trecut prin Congres…

- "Cred ca vorbesc cei care nu au trecut prin Congres anul trecut. Mai sunt cativa care nu au trecut prin Congresul de anul trecut si poate l-au pierdut si au o nostalgie asa de... Doar daca vrem sa ne batem joc de munca colegilor nostri din Guvern, de munca colegilor nostri, atunci putem sa facem asa…

- „Este un compromis. Vedem daca PNL o sa mearga mai departe cu acest compromis in coaliție. Fiecare partid a venit cu o serie de valori. Pentru noi e foarte important sa investești. De asemenea, sa avem o creștere economica, am avut pentru ca am reușit sa investim. Nu mi-a venit din neant acest 7%. (...)…

- „Este un compromis. Vedem daca PNL o sa mearga mai departe cu acest compromis in coaliție. Fiecare partid a venit cu o serie de valori. Pentru noi e foarte important sa investești. De asemenea, sa avem o creștere economica, am avut pentru ca am reușit sa investim. Nu mi-a venit din neant acest 7%. (...)…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a scris pe Facebook, vineri seara, ca el considera ca exista „un soi de ințelegere” intre PNL și PSD in privința formarii noului Guvern, „așa ca nu ne ramane decat sa vedem ce soluție pot oferi”. „PNL și PSD sunt datoare sa lamureasca ce iși doresc de la actuala situație…