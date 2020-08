Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, da asigurari ca vor fi crescute pensiile și le transmite pensionarilor ca vor primi cea mai mare suma incasata vreodata.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe dreapta ”Desi trecem…

- "Marirea nu acopera nici scumpirea la fructe", a spus Gabriela Firea. Florin Citu anunta majorarea alocatiilor pentru copii: "Procentul de crestere va fi in jur de 15%, iar de la 1 ianuarie vom face o alta crestere" "Legea o vom aplica și vom crește alocațiile incepand cu…

- Deficitul comercial al Romaniei s-a adancit iar prețurile de consum au fost in luna iunie mai mari decat cele de acum un an. Acestea sunt cele doua vești rele primite de la Institutul Național de Statistica in dimineața de 10 iulie. Deficitul comercial al Romaniei pe primele cinci luni din 2020 este…

- Decizia o va lua premierul, a subliniat Florin Cițu, dar „vom avea imagine a economiei dupa șase luni și vom vedea și impactul masurilor pe care le-am luat”, a mai spus ministrul de finanțe.

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca programul de susținere a companiilor mari, care are un plafon de opt miliarde de lei, va fi operațional in cel mult 4...

- Pensiile ar putea crește cu doar 10% și nu cu 40%, din septembrie. Ministrul de Finanțe spune ca este luat in calcul și un astfel de scenariu, asta in condițiile in care PSD a amenințat cu moțiunea de cenzura daca nu se va aplica majorarea de 40 la suta. Intrebat la Realitatea PLUS daca ia in calcul…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, marti seara, ca pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar procentul se va stabili in functie de executia bugetara. Citu sustine ca Legea pensiilor este nesustenabila si trebuie avuta mare grija, intrucat Romania trebuie sa existe si dupa 1 septembrie…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, marti seara, ca pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar procentul se va stabili in functie de executia bugetara. Citu sustine ca Legea pensiilor este nesustenabila si trebuie avuta mare grija, intrucat Romania trebuie sa existe si dupa 1 septembrie 2021.