Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a precizat, miercuri, ca nu se ia in calcul o carantinare generalizata in Romania, mentionand ca se merge in directia relaxarii economiei, cu conditia ca toti sa se vaccineze. "Nu luam in calcul o carantinare. M-am opus din primul moment: am spus…

- Premierul Florin Cițu a lansat un apel catre companiile din mediul privat pentru a oferi sprijin statului in campania de vaccinare.„Așa cum am facut un apel la autoritațile locale, la aleșii locali și chiar catre Biserica, vreau sa fac un apel catre mediul privat și catre antreprenori sa susțina campania…

- Premierul Florin Citu face apel la respectarea noilor masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 si afirma ca daca „mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”. „2 milioane de oameni vaccinati anti-COVID, adica 10% din populatie, pana la sfarsitul lunii…

- Comunicat. In aceasta dimineața, conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzand date furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Arad,la nivelul...