- Premierul Florin Cițu da asigurari ca indiferent de evoluția situației epidemiologice din Romania, economia va ramane deschisa in perioada urmatoare, iar evenuale noi masuri, in cazul unei inrautațiri, vor fi luate numai dupa ce se va consulta cu specialiștii, și nu dand curs neaparat unor propuneri,…

- Premierul Florin Citu a sustinut, marti seara, ca, in cazul unor noi restrictii provocate de pandemie, nu vor mai fi inchise pietele agroalimentare si nici mall-urile. "Ceea ce pot sa va spun foarte clar este urmatorul lucru: nu vom mai inchide, eu nu voi inchide pietele agroalimentare.…

- “Acest val patru nu ar trebui sa se intample, trebuie doar sa mergem sa ne vaccinam, este foarte important. Dar, in acelasi timp, trebuie sa fim pregatiti si de aceea cand s-a terminat valul trei am spus Ministerului Sanatatii sa nu reduca tot ceea ce aveam pregatit pentru COVID, spatii ATI COVID, nu…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti ca de la 1 august vor fi noi relaxari legate de pandemie, care vizeaza in special evenimentele care au loc in aer liber, dar nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise. Intrebat inainte de sedinta coalitiei de guvernare daca vor exista noi…

- Nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise, a anuntat Citu, marti, 20 iulie. Premierul Florin Citu a anuntat marti ca de la 1 august vor fi noi relaxari legate de pandemie, dar nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise.Intrebat inainte de sedinta coalitiei…

- Premierul Florin Citu a subliniat in ultima vreme, in mai multe randuri, ca Romania nu ar trebui sa se confrunte cu un al patrulea val al pandemiei de COVID-19. In conditiile in care exista vaccinuri disponibile in țara noastra și populatia se poate imuniza. Cițu a declarat vineri, la Botosani, ca va…

- Ministerul Sanatații din Israel a anunțat, luni, ca din 15 iunie se va renunța la obligatia de a purta masca in locurile publice inchise. In Israel, cinci milioane de persoane din totalul celor 9,3 milioane de locuitori (55% din populatie) au fost vaccinate cu schema completa. „Obligatia de a purta…