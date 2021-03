Stiri pe aceeasi tema

- „Le spun bucureștenilor sa ignore scenariile și sa aștepte decizia." a spus Cițu intr-o conferința de presa susținuta marți. Carantina in București? Capitala a depașit rata de incidența de 6 la mie „Niciodata nu s-a carantinat doar la 6 la mie. Sunt și alte informații pe care le luam in calcul.…

- Premierul Florin Cițu nu are nici cea mai vaga idee de regulile impuse in pandemie. Intrebat daca școlile din Capitala se inchid, acesta a declarat ca nu, motivand ca nici la Timișoara unitațile școlare nu sunt inchise. De fapt, copiii din Capitala Banatului invața la domiciliu din 8 martie, de cand…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ii cere ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, ca școlile sa ramana deschise chiar daca este depașit pragul critic de 6 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori.

- Bulgaria intra in carantina naționala de luni, 22 martie din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus The post Se intra in carantina generala. Mall-urile, restaurantele, centrele de sport se inchid, iar școlile trec in online first appeared on Partener TV .

- Bulgaria intra in carantina naționala de luni, din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Decizia vine in contextul in care, in luna aprilie, au loc alegeri generale. In Serbia, spitalele sunt la limita din cauza exploziei de infectari.

- Premierul Florin Cîtu a declarat, sâmbata, dupa întoarcerea de la Bruxelles ca asteapta de la miniștrii "performanta", "eficienta" iar rectificarea bugetara va fi discutata cu mandatele pe masa. Cîțu a ținut sa precizeze ca la jumatatea anului va face o evaluare…

- Elevii din Romania se vor reintoarce la școala, pe 8 februarie, potrivit unor surse. Decizia a fost luata in urma unei ședințe la nivel inalt, dupa analizarea situației epidemiologice. „Vom lua decizia impreuna cu presedintele Romaniei”, declara premierul Florin Cițu Declaratii Klaus Iohannis: – Am…

- Premierul Florin Citu a reaminit luni, 25 ianuarie, ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie. Demnitarul a menționat ca doreste ca scolile sa fie redeschise, insa conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, ”pentru ca nu pot fi relaxate prea mult conditiile…