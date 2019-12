Florin Cîțu: În 20 de ani o să fie un efort foarte mare pentru a susține pensiile noastre Problema demografica bate la ușa, iar siste​mul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra, susține Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, la o dezbatere organizata de CFA România.



"Sistemul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra, ar trebui . Știm cu toții ce ne așteapta în 20 de ani când o sa ieșim toți la pensie ei din generația mea: decrețeii. Atunci o sa fie un efort foarte mare pentru a putea susține pensiile nostre. Evolutia demografica creaza provocari. (...) Nu suntem singura țara cauta soluții, altele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

- Incercam sa eliminam cam toate elementele nocive ale Ordonantei 114, iar decizia va fi luata in aceasta saptamana, in sedinta de Guvern, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Am anuntat cateva masuri: eliminarea taxei bancare, eliminarea acelor conditii pentru…

- Ministrul Finanțelor anunța “vești bune” in privința OUG 114, in urmatoarele zile: „Scaderea cresterii economice de la 5,5% la 4% se datoreaza in mare parte acestei ordonante” In urmatoarele zile va exista o solutie pentru Ordonanta 114/2018, care va fi prezentata public de premierul…

- "Atenție mare la pensiile speciale dragilor din PNL!!!! Nu au scris nimic despre asta. Dar ei spun ca trebuie sa atingem 3% deficit (normal - face parte din tratatele noastre cu UE). Spun de restructurari (fara cifre) dar nu de pensiile speciale. Nimic. Problema e așa. Daca NU taiati…

- Viorica Dancila a declarat, înainte de evenimentul de lansare a candidaturii la alegerile prezidențiale, ca atât ea, cât și PSD vor susține formarea unui nou Guvern daca PNL va semna pactul pentru bunastare pe care l-a propus.„M-aș bucura pentru acest lucru, dar noi am mai…

- Daca liberalii nu vor sa taie pensiile si salariile, atunci sa semneze Pactul pentru bunastarea romanilor, a declarat presedintele social-democratilor, Viorica Dancila, sambata, cu ocazia evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintia Romaniei. "Daca, intr-adevar, nu vor sa taie pensiile si…

