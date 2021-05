Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, referitor la motiunea de cenzura impotriva Guvernului anuntata de social-democrati, ca AUR si PSD "fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei", adaugand ca s-a ajuns la situatia in care PSD "cere ajutorul" AUR pentru o motiune de cenzura. "PSD am vazut ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri".„O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem textul si la parlamentarii neafiliati, este si grupul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a lansat, marti, un atac dur la adresa premierului Florin Citu, in plenul Parlamentului. Reactia lui Ciolacu a venit dupa ce premierul i-a acuzat pe social-democrati ca sunt nemultumiti de Bugetul pe 2021 pentru ca "nu mai pot fura".