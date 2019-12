Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de la Fondul Monetar International va veni in Romania in ianuarie, va evalua modul de colectare, Codul fiscal si ne va da solutii, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24. "Eu o sa am o echipa de la FMI care vine in Romania in ianuarie sa se uite la…

Deficitul bugetar pentru anul viitor ar creste la 5% din produsul intern brut daca s-ar aplica masurile votate marti de parlamentari referitoare la reducerea TVA si majorarea alocatiilor pentru copii, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "La majorarea alocatiilor impactul ar fi de 6 miliarde…

- Deficitul bugetar pentru anul viitor ar creste la 5% din produsul intern brut daca s-ar aplica masurile votate marti de parlamentari referitoare la reducerea TVA si majorarea alocatiilor pentru copii, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "La majorarea alocatiilor impactul ar fi de 6 miliarde…

- Deficitul bugetar pe 2019 se va cifra in jurul valorii de 4%, iar executia va fi imbunatatita pe partea de cheltuieli, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. El a anuntat ca va merge cu...

- România are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb, a declarat ministrul de Finante, Florin Cîtu, într-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles. El a promis ca în scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate…

- "Luni, 9 decembrie, veti asista la o premiera. O sa fie pentru prima oara, in ultimii trei ani, cand un ministru al finantelor le spune adevarul romanilor despre finante/buget/economie in Parlamentul Romaniei. Va astept sa urmariti dezbaterile la motiunea simpla depusa de PSD impotriva mea. Luni,…