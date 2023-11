ISU Giurgiu: Familie, ramasa fara locuinta, in urma unui incendiu violent

O familie din localitatea Bolintin Vale are nevoie de ajutor dupa ce casa in care locuia a fost distrusa intr un incendiu, izbucnit in aceasta dupa amiaza. O familie din localitatea Bolintin Vale are nevoie de ajutor dupa ce casa in care locuia a fost distrusa… [citeste mai departe]