„Hai, Romania! Astazi, in intalnirea cu Agrostar mi-am luat un angajament ferm: eu nu voi inchide niciodata pietele si nu introduc taxe noi in agricultura. Sunt alaturi de producatorii romani si impreuna sunt sigur ca gasim solutii pentru a sustine o prezenta mai mare a produselor romanesti de calitate pe toate pietele de desfacere din Romania. In acelasi timp am discutat despre cateva solutii pe care le aplica mai toate tarile din UE- transferul unui numar semnificativ de activitati (licentiere, clasificare, etc) catre asociatiile profesionale din domeniu”l a scris Florin Citu, joi pe Facebook. …