- Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal. „Am venit cu soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului…

- Premierul participa luni la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania.”Niciun pericol. Suntem aici sa dezvoltam Romania, nu anumite localitati”, a spus șeful Guvernului. Cițu a subliniat ca sustine alocarile din impozitul pe venitul global catre autoritatile locale, dar ca este important…

- „Prioritatea mea, ca prim-ministru, si a Guvernului pe care il conduc este realizarea unui plan de investitii pana in 2028, care sa includa masuri pentru pregatirea punerii in practica a acestor proiecte de dezvoltare. Romania va beneficia de 76 de miliarde de euro pana in 2027, reprezentand sumele…

- Rares Bogdan i-a transmis lui Ludovic Orban sa inceteze sa duca „o campanie murdara”, dupa ce presedintele PNL a declarat la Botosani ca a fost abandonat in timpul negocierilor pentru formarea Guvernului de echipa care ar fi trebuit sa il sprijine. „Deși am fost parasit in timpul negocierilor de echipa…