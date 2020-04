Ministrul Finantelor a anuntat, la RFI, ca va fi lansat un portal unde romanii pot depune sesizari in cazul in care intampina dificultati in relatiile cu bancile.

"Luni lansam la Ministerul Finantelor Publice un portal, unde cetatenii romani care intampina dificultati in relatia cu bancile pot sa ne scrie si vom verifica daca aceste norme sunt aplicate, asa cum le-am facut noi, de catre sistemul bancar", a spus Florin Citu.

Potrivit News.ro, ministrul de Finante a precizat ca intelege nemultumirile bancilor, dar spune ca pentru el sunt mai importanti clientii acestora, in perioada…