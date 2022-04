Florin Cîțu DEMISIONEAZĂ? Ce răspuns a dat liderul PNL Florin Cițu a avut o surpriza neașteptata sambata. Doar doi liberali s-au prezentat la BEX. Intrebat la sosirea la sediul PNL daca iși va da demisia din fruntea partidului, Cițu a refuzat sa raspunda la intrebare. Pe de alta parte, pe fondul informațiilor potrivit carora liderii județeni PNL care vor schimbarea lui nu vor participa la aceasta ședința pentru a-i arata ca a ramas singur in partid, Florin Cițu a replicat ca in cazul in care se confirma și nu va fi nimeni prezent, se va lua o decizie ulterior, din lipsa de cvorum. „Daca nu se prezinta nimeni, constat ca nu este cvorum si vedem dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Daca nu se prezinta nimeni la ședința constat ca nu e cvorum, a spus, astazi, Florin Cițu, inaintea ședinței pe care a convocat-o, in opoziție cu majoritatea liderilor județeni care ii cer demisia de la șefia partidului.

