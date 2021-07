Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu, care preia vineri seara atributiile de ministru interimar al Finantelor, a solicitat de la Ministerul Finantelor executia bugetara pe toate capitolele, de la fiecare minister, precum si cheltuielile de personal, a informat biroul de presa al Guvernului. „Prim-ministrul Florin…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a spus vineri, la Ramnicu Valcea, dupa ce premierul Florin Citu a relatat ca s-a inscris in partid in 1990, ca si el s-a inscris in partid tot in 1990, insa a ramas membru al acestei formatiuni politice in toti acesti 30 de ani. „Si eu m-am…

- Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal alaturi de Ludovic Orban, a declarat vineri, 9 iulie, la Valcea, județ din care provine, ca in 1990, atunci cand era clasa a XII-a, s-a inscris in PNL impreuna cu un grup de prieteni. „Am sa va spun o poveste pe care nu am mai…

- Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal (PNL), a afirmat, vineri, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Valcea, ca de fiecare data cand a intrat intr-o competitie, a castigat-o. "De fiecare data cand am intrat intr-o competitie, am castigat-o.…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa o echipa de oameni pe care o are in jurul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Florin Citu a declarat ca de la 1 iunie vor exista relaxari pentru toti romanii, indiferent de zona in care vor fi ele, insa de la 1 iunie nu va fi o relaxare totala, ci obiectivul de 5 milioane de persoane vaccinate, iar al doilea pas va fi de la 1 august, cand va fi vorba despre o relaxare…

- Premierul Florin Citu a declarat, fiind prezent la Constanța, ca iși dorește ca sezonul estival sa fie pregatit cat mai bine posibil. „Vreau sa pregatim cat mai bine sezonul estival, e foarte important pentru toți, pentru mine in special. Dupa un an de pandemie, vreau sa aratam ca putem deschide sezonul…