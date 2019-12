Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat luni ca isi va da demisia daca partidul ii va cere acest lucru, in conditiile in care Senatul a adoptat motiunea simpla initiata impotriva sa de 41 de senatori social-democrati.



"La un vot a trecut aceasta motiune, dar decizia va fi luata in partid si vom vedea care este decizia dupa acest vot. Daca partidul imi spune sa fac un pas in spate bineinteles ca voi demisiona", a declarat Florin Citu.



El sustine ca motiunea nu a avut legatura cu ceea ce a facut la minister si ca a fost o dezbatere despre postarile sale pe reteaua…