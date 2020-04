"Raman la opinia mea ca economia va avea o revenire brusca. Luam masurile de acum. Și vedem și masurile de revenire. Sper ca masurile noastre de inghețare a economiei și apoi de revenire sa funcționeze", a spus ministrul.

"Vom rambursa TVA in aprilie cu control ulterior. Platim pensii in avans. A fost complicat, dar am reușit. A fost o eroare de comunicare acolo", a mai spus el. .

Florin Citu a recunoscut o inghețare intenționata a economiei in aceasta perioada, motivand ca prioritatea e sanatatea cetațenilor. El crede ca va reusi sa finanțeze cu succes injecțiile statului pe…