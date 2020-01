Florin Cîțu anunță controale la Primăria Capitalei „Sunt 4.500 de angajați in cele 18 companii municipale, mulți dintre ei au fost detașați, sunt multe probleme acolo”, a anunțat Florin Cițu, luni seara, la Digi24. Ministrul Finantelor Publice a cerut data la care a fost facuta ultima inspectie economico-financiara la Primaria Bucuresti deoarece a considerat ciudata situatia in care primaria s-a imprumutat pe 20 de ani pentru a plati subventia la energie, desi avea bani in buget. „Am cerut o situație sa vad cand a fost ultima oara o inspecție economico-financiara la Primaria București. Pentru ca mi se pare ciudat sa ai bani in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

