Florin Cîțu anunță ”cea mai bună perioadă de creștere economică” din ULTIMUL SECOL pentru România ”Cred ca urmeaza pentru Romania cea mai buna perioada de creștere economica din ultima suta de ani, pe care o vor vedea toți romanii. Sunt reforme care elibereaza resurse, nu le blocheaza in economie. Reforme care vor permite investitorilor sa vina in Romania”, a declarat premierul in cadrul podcastului ”Fain & Simplu cu Mihai Morar”.Cițu a adus in discuție un studiu conform caruia perioade precum cea a pandemiei sunt urmate de un boom economic. ”Boomul trebuie sa știi sa-l gestionezi, pentru ca resursele se vor duce peste tot”, a mai spus premierul.Cițu a vorbit despre un ”ecosistem” in care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

