- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta o noua derogare privind introducerea in Romania a animalelor din Ucraina, aceasta vizand alte animale decat cele de companie. Ele pot fi introduse in Uniunea Europeana chiar daca nu indeplinesc toate conditiile,…

Ministrul Familiei Gabriela Firea a anunțat vineri ca in zilele urmatoare aproape 1.000 de copii orfani din Ucraina vor ajunge in Romania. Un prim grup, format din 85 de copii, a ajuns joi seara la Tulcea.

Liderul PNL, Florin Cițu, spune ca Romania ia in calcul sa impuna Rusiei sancțiuni mai dure decat cele decise de Uniunea Europeana.

- "Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin.Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta un precedent periculos pentru comunitatea internaționala și un risc pentru pacea de pe continentul nostru.Romania…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a condamnat atacul Rusiei in Ucraina și spune ca Romania este pregatita sa ofere asistența umanitara și sa gestioneze aceasta criza impreuna cu aliații noștri din NATO și Uniunea Europeana.

- Doi militari ucraineni au fost ucisi si mai multi raniti, in confruntarile care au avut loc in ultimele 24 de ore in estul Ucrainei, iar in contextul intensificarii conflictului, state din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, vor furniza asistenta umanita

- Președintele PNL Florin Cițu recunoaște ca Romania a vandut cea mai mare parte din producția interna de energie pentru acest an. Așa ca, in plina explozie a facturilor, Romania e la mila furnizorilor externi care ne vand energie la sume exorbitante. In timp ce romanii platesc facturi uriașe, și o…

- Am incheiat anul 2021 cu un deficit bugetar de 6,7% din PIB si ne-ar fi placut sa fie de 5%, dar asa nu plateam salariile si pensiile, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. “Am redus deficitul in 2021, am incheiat anul cu un deficit de 6,7%. Dansul (presedintele…