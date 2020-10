Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala pe care inspectorii Ministerului Finanțelor Publice au calculat-o, in urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 de milioane de lei (in jur de 40 de milioane de euro), anunța ministrul de Finanțe, Florin Cițu, pe Facebook. Sa fie clar pentru toata lumea.Suma…

