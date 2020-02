Florin Citu: Am promis lucruri fantastice si asta facem! Economia confirma Ministrul Finantelor Florin Citu sustine ca economia romaneasca da deja semne de insanatosire, dovedind ca masurile pe care le ia gvernul PNL sunt cele potrivite.



"Dobanzile SCAD pentru ca investorii au incredere ca acest guvern PNL face ce este nevoie si ce trebuie pentru a reduce deficitul bugetar. Reducem deficitul bugetar pentru ca doar asa putem sa reducem inflatia si dobanzile, sa ne asiguram ca raman mici pe termen lung si doar asa aducem bunastare pentru toti romanii.nAm promis lucruri fantastice si asta facem. Deja economia ne confirma", scrie Citu pe Facebook.







… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca dobanzile scad pentru ca investitorii au incredere ca Guvernu PNL face ce este nevoie si ce trebuie pentru a reduce deficitul bugetar. ”Doar asa putem sa reducem inflatia si dobanzile, sa ne asiguram ca raman mici pe termen lung”, sustine Citu.”PNL = BUNASTARE!Dobanzile…

- China a anuntat joi ca va reduce la jumatate tarifele suplimentare aplicate anul trecut pentru 1.717 bunuri americane, in urma semnarii primei faze a acordului comercial cu Statele Unite, care a adus un armistitiu in razboiul comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii. In timp…

- Economia americana ar inregistra un ritm de crestere de aproape 4% daca nu ar fi fost efectul persistent al majorarii dobanzilor de catre Rezerva Federala a SUA (Fed) in 2018, a afirmat miercuri pentru CNBC presedintele Donald Trump, in marja Forumului Economic de la Davos, transmite Reuters.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca sunt prevazuti bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei masuri, deoarece "totul depinde de cum evolueaza economia". "Nu e 100% asta. Repet, banii sunt prevazuti, dar totul depinde de cum…

- Sindicatele transportatorilor romani isi doresc majorarea salariului minim brut pentru soferi, astfel incat acestia sa fie motivati sa lucreze in tara. Cabinetul Orban nu si-a manifestat, insa, pana acum, deschiderea spre adoptarea unor astfel de masuri. Potrivit unei analize a Profit.ro,…

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) s-a pregatit sa isi securizeze finantare consistenta, indiferent daca Guvernul Orban va reusi sau nu sa modifice legislatia din sectorul energetic. La acest moment, ANRE se finanteaza din taxa in cuantum de 2% din cifra…

- Purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu, a anuntat, joi la amiaza, rezultatul final al alegerilor prezidentiale. Astfel, Klaus Iohannis a obtinut 66,09 % din numarul de voturi valabil exprimate, iar Viorica Dancila 33,91 %. In total s-au prezentat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Statele Unite "fac eforturile finale" pentru a ajunge la un acord comercial cu China, dar ca Washington-ul este alaturi de protestatarii din Hong Kong. La un eveniment in Biroul Oval, pentru semnarea unui ordin executiv referitor la violenta…