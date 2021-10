Florin Cîţu: Am aprobat prelungirea stării de alertă

Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis in ședința de miercuri sa ceara prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cu menținerea masurilor luate la ultima prelungire, in luna septembrie. Prelungirea de 30 de zile va intra in vigoare pe 10 octombrie. Premierul Florin Cițu a anunțat ca a aprobat prelungirea starii de alerta.