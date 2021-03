Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu spunea ca in mandatul sau nu va permite organizarea unei Mineriade. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, susține ca ar putea organiza oricand o Mineriada și premierul nu va putea sa-l opreasca. Citește și: SONDAJ CURS - PNL isi incepe scaderea, PSD…

- Timiș are cea mai ridicata rata de infectare din țara, județul a raportat, joi, o incidența de 4,45 la mia de locuitori.De asemenea, județul Maramureș a reintrat in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit, azi, pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp Capitala ramane pe primul loc in…

- Cu o rata de incidența de 4,18, in creștere cu 0.08 fața de ziua precedenta, județul Timiș este singurul din Romania aflat astazi, 24 februarie, in scenariul roșu. Totodata, Capitala ramane pe primul loc la numarul de infectari in ultimele 24 de ore, cu 153 de cazuri mai multe ca ieri. Grupul de Comunicare…

- Peste 1.000 de mineri scandeaza ”Unitate!” , ”Hoții” și cer venirea lui Miron Cozma. De asemenea, solicita demisia directorului general al companiei, Samuel Dioane.”Oamenii sunt revoltati si au supararile lor. Eu le-am explicat cum sta situatia, ca toate veniturile noastre s-au diminuat din cauza ca…

- Expozitia de arta contemporana si pop-up "Hot Lagoon", deschisa in perioada 13 -24 februarie in Bucuresti la Promenada Mall, cuprinde lucrari dedicate conceptului de dragoste in vremea tehnologizarii rapide semnate de 20 de tineri artisti. "Hot Lagoon" este prima expozitie de arta si pop-up…

- Capitala se afla din nou in topul zonelor din Romania cu cele mai multe cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19, inregistrand 376 de cazuri. București este urmat de județul Timiș cu 245 de cazuri noi. Alte șapte județe inregistreaza peste 100 de cazuri noi de imbolnavire: Cluj, (198), Brașov (167), Maramureș…

- Capitala iese din scenariul roșu și intra in scenariul galben dupa ce s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in București. Rata de infectare din municipiul București a scazut la 2,96 la mia de locuitori. Conform ultimelor date furnizate de GCS, in ultimele 24 de…

