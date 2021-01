Florin Călinescu s-a infectat. Ce spune despre simptome și vaccin! Popularul actor și jurat de la ”Romanii au talent” susține ca a avut o forma ușoara, cu puține simptome și nu se grabește sa se vaccineze deocamdata. ”In primul rand, nu am comorbiditati. In al doilea rand, ma simt in forma, deci las locul altora care au mai mare nevoie decat mine de acest vaccin. In al treilea rand, recunosc ca am trecut prin povestea asta, cu COVID-ul. A fost o forma minora, iar eu cu minorele nu prea ma incurc, de felul meu! Pe de alta parte, ce si-o fi zis si COVID-ul asta. 'Pai bine mai, mi-a casunat tocmai pe Calinescu. Hai, ca e baiat bun, sa nu-l chinui prea tare. Si am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

