Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale, Florin Barbu, a reacționat, vineri, la acuzațiile PNL ca oficialul PSD ar fi schimbat poziția Romaniei privind aprobarea noilor tehnici genomice (NGT) propuse de Comisia Europeana in creșterea culturilor agricole, din „interese marunte”. Barbu spune ca se…

- Membrii PNL din Comisiile pentru agricultura ale Parlamentului „privesc cu maxima ingrijorare turnura neașteptata” pe care a luat-o poziția oficiala a Romaniei, exprimata de ministrul agriculturii Florin Barbu in fața forurilor europene, in ceea ce privește propunerea Comisiei Europene care reglementeaza…

- Centrul de legume si fructe din Dolj va avea 3.000mp, 4 benzi de sortare si spatii de depozitare cu temperatura controlata. ”Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile si de primarii comunelor din bazinul legumicol Dabuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) iși exprima solidaritatea cu jurnaliștii publicațiilor Gazeta Sporturilor și Libertatea, semnatari ai comunicatului care dezvaluie imixtiunea repetata a conducerii grupului Ringier in politica editoriala a celor doua publicații, imixtiune care a culminat…

- „Eu și familia mea jucam ocazional. Ne strangeam toți, ne uitam pe bilete. Cred ca orice familie din Romania joaca de sarbatori”, a spus Florin Barbu.„Am jucat la Loto și la pariuri sportive și am caștigat”, a spus ministrul Agriculturii.In ultimele doua declarații de avere, pe care le-a completat in…

- In contextul in care Comisia Europeana a decis ridicarea restrictiilor impuse importurilor de cereale ucrainene – grau, porumb, rapița și semințe de floarea-soarelui – valabile in cinci tari printre care și Romania, ministrul agriculturii Florin Barbu, in urma negocierilor cu omologul ucrainean, Mikola…

- Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei Europene ar trebui sa fie de prelungire a acestor restrictii, cel putin pana la finalul anului 2023, pentru a nu afecta competitivitatea fermierilor,…