Florin Barbu a spus ca, in cazul in care nu se va obtine acest ajutor, "putem sa plecam cu totii din functiile pe care le detinem", mesajul fiind adresat inclusiv comisarului european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski."Domnule comisar, va atrag atentia ca au trecut 6 luni de cand am solicitat un raspuns al Comisiei. Acest raspuns nu a venit, in pofida unui vot pozitiv exprimat de 15 SM (15 state membre - n. r.). Nemultumirea fermierilor nostri este reala si se manifesta deja in strada, in toata Uniunea Europeana. Daca nu intelegem ca fermierii nostri au nevoie de sprijin real, nu de piedici…