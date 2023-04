Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o mulțime de locuri speciale și cu o mare incarcatura divina, iar Manastirea Hadambu este una dintre ele. Acolo se afla icoana facatoare de minuni, din care Maica Domnului varsa lacrimi și mir. Iata unde se afla și ce istorie are.

- Moment emoționant in semifinala America Express de pe 14 marie 2023. Concurenții au primit scrisori de la cei dragi și au curs lacrimi. Nelu Cortea nu s-a mai putut abține și a izbucnit in plans, dupa ce a facut o dezvaluire copleșitoare.

- Andreea Balan a avut parte de o surpriza emoționanta la America Express - Drumul Aurului. Artista a izbucnit in lacrimi de ziua ei de naștere. Ce i-a aratat Irina Fodor pe telefon indragitei concurente.

- Primarul satului Bilicenii Vechi, raionul Singerei, Ala Guzun, a buhnit in lacrimi in fața a circa 900 de aleși locali și președinți de raioane, in cadrul unui eveniment special organizat la Palatul Republicii, cu ocazia Zilei autonomiei locale și a lucratorului din administrația publica locala. Ala…

- Țipete de durere in noua ediție din ,,Survivor Romania 2023”! Jorge este cel care a ramas fara suflu chiar la inceputul intrarilor pe teren. Celebrul cantareț a cautat ajutorul colegilor și medicilor imediat dupa ce s-a accidentat. Barbatul a plecat de acasa cu speranța sa nu pațeasca nimic rau și sa…

- Ediția din aceasta seara, 20 ianuarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe emoții in casa, asta dupa ce Carmina a inceput sa planga. La o sesiune de intrebari și raspunsuri cu ceilalți concurenți, tanara in varsta de 23 de ani s-a emoționat foarte tare și a izbucnit in lacrimi. Iata de ce…

- Sebastian Dobrincu a ajuns in Romania, dupa ce a parasit emisiunea ,,Survivor Romania 2023”. Celebrul antreprenor a povestit despre experiența din Republica Dominicana, dar și despre colegii pe care i-a avut in echipa Faimoșilor. Puțini din fanii show-ului sportiv s-ar fi așteptat la asemenea marturii…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristian Țanțareanu a marturisit ca și-a cumparat mașina cu care vrea sa fie condus pe ultimul sau drum. Celebrul afacerist roman a marturisit cateva lucruri despre aceasta mașina pe care a cumparat-o in urma cu foarte mulți ani. Iata ce declarații a facut!